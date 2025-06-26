Diyarbakır'da Serinlemek İçin Havuzda Boğulan Genç Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek amacıyla sulama havuzuna giren 28 yaşındaki Rojhat Polat boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye sevk edilerek inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde serinlemek için sulama amaçlı kullanılan havuza giren Rojhat Polat (28), boğuldu.
Olay, sabah saatlerinde, Sur ilçesi kırsal Kayayolu Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için sulama amaçlı kullanılan havuza giren Rojhat Polat, boğuldu. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Polat'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel