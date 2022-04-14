Diyarbakır'da sera ve ahırları zarar gören çiftçilere destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesinde kar yağışından dolayı zarar gören çiftçilere naylon ve sac desteğinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin üretimden kopmaması ve üretimin devamlılığı için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Çermik'te yaşanan kar yağışından dolayı seraları ve ahırları zarar gören vatandaşları yalnız bırakmadı.

Ekipler, ilçede hasar tespiti yaparak 8 çiftçinin 2 bin metrekare sera naylonu, 470 metrekare ahır sacının zarar gördüğünü belirledi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlileri, yapılan tespitler sonucunda alınan sera naylonlarını ve çatı saclarını zarar gören vatandaşlara teslim etti.