Diyarbakır'da Sentetik Ecza Operasyonu: 42 Bin 700 Adet Sentetik Ecza ve 2 Bin 430 Adet Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Diyarbakır'da yapılan operasyonda şehirlerarası yolcu otobüsü ve ticari takside 42 bin 700 adet sentetik ecza ve 2 bin 430 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Diyarbakır'da şehirlerarası yolcu otobüsü ve ticari taksiye düzenlenen operasyonda 42 bin 700 adet sentetik ecza ve 2 bin 430 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, batı illerinden yasa dışı yollarla temin edilen yüklü miktardaki sentetik ecza ve ecstasy maddelerinin, uyuşturucu tacirleri tarafından Diyarbakır'a sevk edileceği ve burada satışının yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Kayapınar ilçesinde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsü ve bir ticari taksiye operasyon gerçekleştirildi. Ticari takside yapılan aramada özenle hazırlanmış çok sayıda koli içerisinde bulunan blisterlerde satışa hazır vaziyette 42 bin 700 adet sentetik ecza ve 2 bin 430 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden R.S. ve K.Ç., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, K.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR