Diyarbakır'da Sendikadan Kamu Sözleşmeleri İçin Talepler

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Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri için taleplerini açıkladı. Sendika başkanı, emekçilerin geçim dertlerine çözüm beklediğini vurguladı.

Diyarbakır'da, Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin taleplerini açıkladı.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimliği önünde toplanan sendika üyeleri, afiş ve posterler ile taleplerini iletti.

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, yaptığı açıklamada, HAK-İŞ'li emekçiler olarak aylar önce başlayan Kamu Çerçeve Protokolü sürecini umutla ve sabırla takip ettiklerini söyledi.

Sürecin emeklerinin karşılığını alacakları, geçim dertlerine çare olacağı bir toplu sözleşmeyle sonuçlanmasını beklediklerini ifade eden Aküzüm, "Yevmiyeler arasındaki yürürlük süresinden kaynaklı farklılıkların giderilmesini, ücretlerde yaşanan gerilemenin telafi edilmesi için taban ücretin 1800 liraya çıkarılmasını, işe yeni başlayanlarla tecrübeli işçiler arasında farklılık olması için kıdem zammının ücrete eklenmesini, birinci yılın ilk altı ayı için ise yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ettik."

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
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