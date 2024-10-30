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Diyarbakır'da Semt Pazarında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Semt Pazarında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir semt pazarında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Taraflar arasındaki tartışmanın tekmeli, yumruklu ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, 2 kişi yakalandı, diğer şüpheliler aranıyor.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde semt pazarında çıkan tekmeli, yumruklu ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde kurulan pazarda meydana geldi. Esnaf E.C., iddiaya göre pazara gelen husumetlileri A.K., E.S. ile ismi öğrenilmeyen 2 kişiyle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli, yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada E.C. darbedilerek, esnaf M.Ö. (48), alışverişe gelen A.D. (30) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan 4 şüpheliden 2'si yakalanırken, diğerleri aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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