Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da selin ortasında mahsur kalan yolcuları vatandaş tahliye etti

Güncel Haberler

Diyarbakır merkezde kuvvetli sağanak etkili oldu.

Diyarbakır merkezde kuvvetli sağanak etkili oldu. Kısa sürede yollar kapanırken, araçlar su altında kaldı, vatandaş ise göle dönenen yoldaki otobüs içerisinde mahsur kalan yolculara seferber oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Diyarbakır'da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.

Cadde ortasında oluşan gölette mahsur kalan yolcuların yardımına ticari pikap ve kepçe ile koşan vatandaş, kısa sürede yolcuları tahliye etti. - DİYARBAKIR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title