Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı

Diyarbakır'da 22 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, 24 Ocak 2001'de şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Törene katılan gaziler, polis memurları ve vatandaşlar, Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı. Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafı asıldı.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, törende yaptığı konuşmada, 22 yıl önce hain bir saldırı sonucu şehit düşen Okkan ve silah arkadaşlarının şehadet mertebesine ulaştıkları bu noktada anmak için toplandıklarını söyledi.

Sakarya'nın has evladı ve Diyarbakır'ın Gaffar babasının, 24 Ocak 2001'e kadar vatan ve millet aşkıyla yürüttüğü mesleğinde pek çok başarıya imza attığını aktaran Kaya, şunları belirtti:

" Diyarbakır'ımızın huzuru ve güvenliği için halkla el ele, gönül gönüle eşsiz çalışmalarda bulunmuştur. Bu gayretleri neticesidir ki vatandaş devlet dayanışmasının en güzide örneği Diyarbakır'ımızda sergilenmiştir. Burada görev yaptığımız süre içerisinde halkımızın şehit emniyet müdürümüz ve şehit meslektaşlarımızın hatırasına sergilemiş olduğu vefayı her fırsatta müşahede etmekteyim. Emniyet müdürümüz ve meslektaşlarımızı şehit edenler bu kadim topraklar üzerine kin ve nefret tohumlarını serpmek istemişlerdir. Ancak bu emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır."

Okkan'ın şehadetinden sonra doğan yüzlerce çocuğa Ali Gaffar isminin verilmesinin gönül bağlılığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Kaya, şöyle dedi:

"Bizler de şehitlerimizin kurduğu kardeşlik köprüsünü takip ederek, halkımızın sevgi ve destekleriyle görevimizi ifa etme bilincindeyiz. Merhum Emniyet Müdürümüzün doğduğu ve şehit düştüğü kentlerde görev yapmak benim için ayrı bir onur meselesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarıyla ülkemizin bekası ve milletimizin can, mal, namusunu korumak için canını severek feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı iletiyorum."

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ise her yıl Sakarya'nın Hendek ilçesine Diyarbakır'dan kabri başına ziyarete gelenlere şükranlarını sunduklarını belirtti.

Sakaryalılar olarak 22 sene sonra şehit Ali Gaffar Okkan ve 5 arkadaşının şehit olduğu yerde acılarını tazelediklerini anlatan Erdem, "Bu olayı unutmadığımızı göstermek için buraya geldik. Okkan, halka yakın birisiydi, emniyet müdürü gibi değildi. Dolayısıyla burada kurduğu ekiple özellikle kadın polislerimizi halkın içine katarak yolda kalan vatandaşlarımıza yardım etmek için bir ekip kurmuştu. Kaçırılan evlatlarımızın bulunması ve ailelerini teslim etme noktasında özel bir ekip kurmuştu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Bu arada, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından, şehit Okkan'ın anısına hazırlanan video paylaşıldı.