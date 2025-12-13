Haberler

Diyarbakır'da "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Beraberlik Buluşması" programı yapıldı

Diyarbakır'da 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Beraberlik Buluşması' programı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Beraberlik Buluşması" programı düzenlendi.

Diyarbakır'da "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Beraberlik Buluşması" programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ile Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, dün merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programa, farklı illerden gelen şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından dua edildi, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Terörsüz Türkiye" adlı belgesel izlendi.

Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın tarihsel kimliğine, vefa ve kardeşlik kültürüne dikkati çekerek, birlik duygusunun ortak değerler etrafında güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Şehit aileleri ve gazilerin toplumun baş tacı, onların duası ve vakarının ise güçlü bir moral kaynağı olduğunu ifade eden Karaloğlu, toplumsal sorunların şiddetle değil hukuk ve ortak akılla aşılması gerektiğini dile getirdi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da Türkiye'de ve özellikle Diyarbakır'da son yıllarda güçlenen huzur ve güven ortamının şehir yaşamına olumlu yansımaları olduğunu anlattı.

Bu ortamın ticaret, sosyal hayat ve kültürel hareketlilik üzerinde etkili olduğunu aktaran Zorluoğlu, yatırım, üretim, sanayi, turizm ve gençlerin girişimcilik hedeflerinin daha görünür hale geldiğini kaydetti.

Şehirde normalleşmenin park ve caddelerdeki canlılık, artan etkinlikler ve kültürel hareketlilikle daha belirgin hissedildiğini belirten Zorluoğlu, bu sürecin temelinde toplumsal dayanışma ve devletin kararlı mücadelesinin bulunduğuna işaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel birikimine atıfta bulunarak, buluşmanın anlamına değindi.

Işık, programın acıları yarıştıran değil ortak vicdanı güçlendiren bir zeminde gerçekleştiğini belirterek, "Bu birliktelik, kararlılığımızı ve kardeşliğimizi büyüten bir dayanışma tablosudur." ifadelerini kullandı.

Farklı illerden gelen şehit yakınları ve gazilerin katılımının toplumsal bağları kuvvetlendirdiğini bildiren Işık, uzun yıllar yaşanan acıların ortak hafızada iz bıraktığını, buna rağmen millet olma iradesinin diri tutulmasının önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
'Partimiz şaibeli yapıların sığınağı değildir' paylaşımı yapan isim CHP'den ihraç edildi

CHP'de kalemi kırılan son isim
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kasa ağzına kadar doldu

Fenerbahçe'ye dev gelir! Kasa ağzına kadar doldu
title