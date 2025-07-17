Diyarbakır'da Şehir Hastanesi Yolunda Trafik Simülasyonu Toplantısı

Diyarbakır'da Kayapınar Şehir Hastanesi yolu için trafik simülasyon çalışması değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk başkanlığında, düzenlenen toplantıda, Diyarbakır'da yapımı devam eden 1000 yataklı Şehir Hastanesi ile ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Sürecin paydaş kurumlarla değerlendirildiği toplantıda, Kayapınar Şehir Hastanesi'nin hizmet vermeye başlamasıyla ulaşım ve trafik durumu ile ilgili konular masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Asiltürk, Diyarbakır'ın 1000 yataklı Kayapınar Şehir Hastanesi ile bölgenin sağlık üssü haline geleceğini belirtti.

Bütün paydaşlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirten Asiltürk, şunları kaydetti:

"Hastanenin inşaat süreci ilgili firma ve Sağlık Bakanlığımızın denetiminde devam ediyor. Ayrıca ulaşım ve altyapı konularında Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimiz için son derece önemli olan bu yatırımın planlanan sürede hizmete hazır hale getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz. Üzerimize düşen yükümlülüğümüzü yerine getirmenin gayreti ve çabası içindeyiz."???????

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve projeyi üstlenen inşaat yetkilileri de katıldı.