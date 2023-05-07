Diyarbakır'da Şehir Hastanesi inşaatına tepki

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yapılan Şehir Hastanesi'nin temel alanının dinamit patlatılarak açılmasına tepki gösterenler, inşaat alanına yürüyüp eylem yaptı. Grup adına konuşan Cemal Olcay, 'Şehir içerisinde yapılması yasak olan bu yöntem, deprem travmasını bizler tekrar yaşatmaktadır' dedi.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde yapılan Şehir Hastanesi'nin temel alanının dinamit patlatılarak açılmasına tepki gösterenler, inşaat alanına yürüyüp eylem yaptı. Grup adına konuşan Cemal Olcay, "Şehir içerisinde yapılması yasak olan bu yöntem, deprem travmasını bizler tekrar yaşatmaktadır" dedi.

Fırat Mahallesi'nde yapımına başlanan 1000 yataklı Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin temelinin dinamit patlatılarak açılmasına, çevredekiler tepki gösterdi. Yetkililer ile görüşüp, bir sonuç elde edemeyince inşaat alanına yürüyüp, eylem yapan site halkı, cep telefonları ile çekilen patlama görüntülerini paylaşıp, dinamit işleminin sona ermesini istedi.

?Yetkililer ile süreci paylaştıklarını ifade eden Olcay, "Bu korku öğesi haline gelmiş patlamalara müdahale edilmesi için başvurduğumuz Kayapınar Belediyesi konunun valilik kapsamında olduğunu tarafımıza bildirmiştir. Valilik yazı işleriyle yaptığımız görüşmede ise patlatılmayla ilgili ellerinde herhangi bir izin yazısının olmadığı cevabını aldık. İnşaat firması sorumlularıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde patlamaların devam edeceği cevabını aldık. Deprem travmasını çocuklarımıza daha fazla yaşatmamak ve bu durumdan daha fazla zarar görmemek için; bu hukuk dışı uygulamanın bir an önce son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.