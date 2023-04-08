Diyarbakır'da seçim bürosunun açılışındaki terör örgütü propagandasına soruşturma

Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosunun açılışında terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde dün HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticilerinin katılımıyla seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta, katılımcıların yaptığı konuşmalar ve atılan sloganlarda "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.