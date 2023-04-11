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Diyarbakır'da seçim bürolarının açılışındaki terör örgütü propagandasına soruşturma

Diyarbakır'da seçim bürolarının açılışındaki terör örgütü propagandasına soruşturma

Güncel Haberler

Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'nin seçim bürolarının açılışında terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'nin seçim bürolarının açılışında terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

???????Merkez Sur ilçesi Karaçalı ve Bağlar ilçesi Mevlana Halid Mahallesi'nde, dün HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticilerinin katılımıyla seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta, katılımcıların yaptığı konuşmalar ve atılan sloganlarda "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Seçim Sonuçları

Diyarbakır Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Güncel

Yeşil Sol Parti Diyarbakır PKK Güncel Haberler

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