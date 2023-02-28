Diyarbakır'da, sayaçların geç okunup 2'nci kademeden ücretlendirildiğini iddia ettiler

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından elektrik sayaçlarının geç okunması nedeniyle Diyarbakır'da bazı vatandaşlar, faturalarının 2'nci kademeden ücretlendirildiği öne sürdü. Enerji şirketinden yapılan açıklamada ise tüketim gün sayısı ne olursa olsun, günlük 8 kilovatsaat ve altındaki tüketimlerin 1'inci kademeden hesaplandığı belirtilerek, herhangi bir hak kaybı ve mağduriyet yaşanmadığı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da bazı vatandaşlar, yaklaşık 15 gün gecikmeli okunan elektrik faturalarının 2'nci kademeden hesaplanıp daha yüksek ücretle kesildiğini iddia ederek tepki gösterdi. Bir araya gelen bir grup ev sahibi, enerji şirketinin geç sayaç okumasıyla fiyatların 2'nci kademeden ücretlendirildiğini öne sürerek eylem yaptı.