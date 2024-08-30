Diyarbakır'da Şarj Aleti Yangını
Diyarbakır'da apartman dairesinde prizde unutulan şarj aleti alev alarak yangına neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde zarar oluştu.
DİYARBAKIR'da apartman dairesinde prizde unutulan şarj aleti alev alarak yangına neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde zarar oluştu.
Yenişehir ilçesi Hintli Baba 1'inci Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın son katındaki dairede öğle saatlerinde iddiaya göre prizde unutulan şarj aletinin alev alması sonucu yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde zarar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.