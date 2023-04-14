Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.
Bismil- Diyarbakır kara yolunun kırsal Yuvacık Mahallesi mevkisinde M.C.D. yönetimindeki 72 ABB 845 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel