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Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Bismil- Diyarbakır kara yolunun kırsal Yuvacık Mahallesi mevkisinde M.C.D. yönetimindeki 72 ABB 845 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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