DİYARBAKIR'DA ŞARAMPOLE DEVRİLEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

DİYARBAKIR'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. Diyarbakır'a seyir halinde olan 06 DA 3121 plakalı kamyoneti, çadırkent yakınında sürücüsü A.B.?nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)