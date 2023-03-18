DİYARBAKIR'DA ŞAP HASTALIĞINA KARŞI DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI YAPILDI

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığına karşı, Canlı Hayvan Borsası'nda dezenfekte çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı karar ile Canlı Hayvan Borsası'nı şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığına karşı önlem amacıyla, geçici olarak kapattı. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı ekipleri, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla borsada bulunan gübreleri kaldırarak imha etti. Borsa alanını dezenfekte su ile yıkayan ekipler, temizliğin ardından alanda ilaçlama çalışması yaptı. Hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmaların ise belli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.(DHA)