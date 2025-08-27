Diyarbakır'da Şantiyede Yangın: Bir İtfaiye Eri Yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir şantiyenin prefabrik yatakhanesinde çıkan yangında bir itfaiye eri yaralandı. Yangına müdahale sırasında itfaiye eri Ö.T, yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da bir şantiyenin prefabrik yatakhanesinde çıkan yangında bir itfaiye eri yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Gömmetaş Mahallesi'nde sulama kanalı yapımında kullanılan şantiyenin prefabrik yatakhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale sırasında itfaiye eri Ö.T, yüzünden yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ö.T'nin, vücudunda ikinci derecede yanık oluştuğu belirlendi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
