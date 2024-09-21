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Diyarbakır'da Şantajcılar Yakalandı: 10 Milyon TL İstedi

Diyarbakır'da Şantajcılar Yakalandı: 10 Milyon TL İstedi
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kadından şantaj yapan üç şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Sosyal medya üzerinden yapılan tehditte, 'Elimde çıplak görüntülerin var. 10 milyon TL vermezsen tüm akrabaların görür' denildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, sosyal medyada mesaj attıkları bir kadından, 'Elimde çıplak görüntülerin var. 10 milyon TL vermezsen tüm akrabaların görür' diyerek şantaj yapan 3 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Bismil ilçesinde yaşayan M.K., bir süre önce tanıştığı ve ismini A.Ç. olarak bildiği bir kadından, sosyal medya hesabı üzerinden 'Elimde çıplak görüntülerin var. 10 milyon TL vermezsen tüm akrabaların görür' şeklinde mesaj aldı. M.K.'nın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olmasının ardından, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada, kendisini A.Ç. olarak tanıtan kadının gerçek isminin S.B. olduğu belirlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile takibe alınan S.B., önceden seri numaraları alınmış 2 milyon TL ön ödemenin teslimi için M.K. tarafından polisin belirlediği bir iş yerine davet edildi. S.B., buluşma yerinde 2 milyon TL parayı alıp ayrılacağı esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. S.B.'nin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden S.B., R.H. ve H.T. isimli şüphelilerin de olayın içinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine R.H. ve H.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin, başka kişilere de şantaj yaptığı ihtimali üzerine dijital materyallerine el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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