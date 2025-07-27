Diyarbakır'da Sanayi Sitesinde Yangın
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 1. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya boyama atölyesinin üst katında çıkan yangına itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ediyor.
Diyarbakır'da 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 1. Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı mobilya boyama atölyesinin son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel