Diyarbakır'da Sallanan Bina Tahliye Edildi

Diyarbakır'da Sallanan Bina Tahliye Edildi
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, vatandaşlar tarafından sallandığı ihbarı yapılan 5 katlı bina, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler bölgeye gelerek bina sakinlerine bilgi verdi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde vatandaşlar tarafından sallandığı ihbarı yapılan 5 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Mevlana Halit Mahallesi 402. Sokak'taki 5 katlı bir binada oturan bazı kişilerin, binanın sallandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir de bölgeye gelerek, bina sakinleriyle görüştü.

Özdemir, bina sakinlerine, tedbir amaçlı binanın yarına kadar boşaltıldığını belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı denetimden sonra kendilerine bilgilendirme yapılacağını söyledi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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