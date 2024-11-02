Diyarbakır'da Şaka Faciası: Çocuk Aracın Altında Kaldı

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde arkadaşının şakalaşırken ittiği çocuğun ayağı, geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi 702'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşının şakalaşırken ittiği çocuğun ayağı, o sırada geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. Sürücünün hastaneye götürmek istediği ismi öğrenilmeyen çocuk, tüm ısrarlara rağmen otomobile binmek istemeyerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.