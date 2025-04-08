Diyarbakır'da Sahte Web Sitesi ile Dolandırıcılık: 18 Kişi Tutuklandı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır merkezli 6 ilde, sahte web sitesi kurarak yedek parça satışı bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç şebekesine yönelik "Karekod" adı verilen operasyonda yakalanan, 413 farklı suçtan aranması bulunan örgüt lideri H.A'nın da arasında olduğu 18 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, sahte web sitesi kurarak yedek parça satışı yapma bahanesiyle alıcıları dolandırdıkları belirlenen suç şebekesine yönelik "Karekod operasyonu" düzenlendi.

Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 5 yıldır yakalanamayan, 413 farklı suçtan aranması bulunan örgüt lideri H.A. için Diyarbakır'dan İstanbul'a özel bir ekip görevlendirildi.

Yaklaşık bir hafta saha çalışma yürüten ekipler, 6 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında örgüt lideri H.A.'nın da bulunduğu 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

229 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan incelemede, gözaltına alınan şüphelilerin 140 farklı olayda, sahte web siteleri üzerinden müşterilerle irtibata geçerek ürün ücretini peşin aldıkları, ancak ürünleri teslim etmedikleri belirlendi.

Şüphelilerin, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) verilerine göre, 229 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Elde edilen paraların ise ATM'lerde cep telefonundan karekod okutarak çekildiği, toplanan paranın örgüt lideri H.A.'ya teslim edildiği öğrenildi.

Hesaplarına el konulan gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 18 şüpheli tutuklandı.