Diyarbakır'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay sonrası çocuk hastaneye kaldırılırken, köpek ise Hayvan Bakım Evi'ne teslim edildi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaynartepe Mahallesi'ndeki Koşuyolu Parkı'nda oynayan M.M. sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sahipsiz köpek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.