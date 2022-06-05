Diyarbakır'da Sağlık-Sen Şubesinden aday tanıtım toplantısı - Haberler

Diyarbakır'da Sağlık-Sen Şubesinde düzenlenen toplantıda aday tanıtımı yapıldı.

Diyarbakır Öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında Ahmet Demirel şube başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Demirel, 1991 yılından itibaren sağlık alanında görev yaptığını belirterek, sağlık alanında çeşitli kademelerde görev aldığını ve 2002'de Sağlık-Sen üyesi olduğunu aktardı.

"Bugün burada Diyarbakır Sağlık-Sen 5. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğumu paylaşmak için toplandık." diyen Demirel, seçilmesi durumunda ekip arkadaşlarıyla en iyi şekilde hizmet sunmak için çalışacaklarını belirtti.