Diyarbakır'da Sağlık Kontrolü: Şeker, Tansiyon ve Kilo Ölçümleri Yapılıyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kurulan stantlarda vatandaşlara şeker ölçümleri, boy ve kilo takibi ile tansiyon ölçümleri gerçekleştiriliyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı yaşam konusunda bilgi vererek halk sağlığını korumaya yönelik bu hizmetlerle vatandaşların yanında olmayı sürdürecek.

İlçe Sağlık Müdür Vekili Umut Karagöz öncülüğünde ilçenin farklı noktalarında kurulan stantlarda vatandaşların şeker ölçümleri, boy ve kilo takibi ile tansiyon ölçümleri yapılıyor, sağlıklı yaşam konusunda bilgi veriliyor.

Çalışmada vatandaşların sağlık kontrollerini yaptırabilmeleri için imkan sağlanıyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, halk sağlığını önceleyen bu hizmetlerle vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
