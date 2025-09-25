Diyarbakır'da Sağlık Kontrolü: Şeker, Tansiyon ve Kilo Ölçümleri Yapılıyor
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kurulan stantlarda vatandaşların şeker ölçümleri, boy ve kilo takibi ile tansiyon ölçümleri yapılıyor.
İlçe Sağlık Müdür Vekili Umut Karagöz öncülüğünde ilçenin farklı noktalarında kurulan stantlarda vatandaşların şeker ölçümleri, boy ve kilo takibi ile tansiyon ölçümleri yapılıyor, sağlıklı yaşam konusunda bilgi veriliyor.
Çalışmada vatandaşların sağlık kontrollerini yaptırabilmeleri için imkan sağlanıyor.
İlçe Sağlık Müdürlüğü, halk sağlığını önceleyen bu hizmetlerle vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel