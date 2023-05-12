DİYARBAKIR'DA 'SAĞLIK İÇİN PEDAL ÇEVİR' ŞENLİĞİ

DİYARBAKIR İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 5-6 yaş grubu ana sınıfı öğrencilerine yönelik 'Sağlık İçin Pedal Çevir' şenliğinde, 280 çocuk pedal çevirdi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5-6 yaş grubu ana sınıfı öğrencilerine yönelik, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Göletli Park'ta 'Sağlık İçin Pedal Çevir' etkinliği düzenlendi. 280 öğrencinin pedal çevirdiği 250 metrelik parkurda, ebeveynler de çocuklarına yürüyerek eşlik etti. Etkinlikte trafik polisleri de caddeyi trafiğe kapattı. Etkinlikte sağlık ekipleri de olası bir kaza ihtimaline karşı hazır bulundu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Bulut, bu etkinliği geleneksel hale getireceklerini belirterek, 'Ülkemizin yaşamış olduğu felaket sonrası çocuklarda bir tür psikososyal eğitim anlamında, üzerlerindeki etkiyi atabilmek amacıyla gerçekleştirdik. Tabii gördüğümüz görüntü, velilerimizin çocuklardan daha heyecanlı olduğu. İsteyerek katılımların olması bizi ayrıca sevindirmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz bu çalışmayı ayrıca geleneksel hale getireceğiz. Bundan sonraki süreçte her yıl Mayıs ayında düzenleyeceğimiz bir proje olacaktır' dedi.Parkuru tamamlayan çocuklar da bu etkinliğin daha sık yapılması isteğinde bulunarak, 'Arkadaşlarımızla birlikte bisiklet sürdük. Çok keyifli oldu. Bunu her gün yapalım' ifadelerini kullandı. (DHA)