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Diyarbakır'da Sağlık Çalışanlarından Gazze'deki Doktor İçin Yürüyüş

Diyarbakır'da Sağlık Çalışanlarından Gazze'deki Doktor İçin Yürüyüş
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Diyarbakır'da sağlık çalışanları, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte, Dr. Ebu Safiyye'nin tutuklanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Diyarbakır'da sağlık çalışanları, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi.

Merkez Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare'de bir araya gelen sağlık çalışanları, Hz. Süleyman Camisi'ne kadar yürüdü.

Sağlık çalışanları adına açıklama yapan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Araç, İsrail'in Dr. Ebu Safiyye'yi zorla gözaltına almasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkardığını ve hastanenin bazı bölümlerini ateşe verdiğini belirten Araç, şöyle konuştu:

"Kemal Advan Hastanesi'nde tüm imkansızlıklara rağmen sergilediği emek ve kararlı duruşu, işgalin kirli yüzünü bir kez daha tüm dünyaya açık biçimde göstermiştir. Onun işgalciler tarafından tutuklandığını tüm dünya bilmektedir. Biz de Diyarbakır'dan, dünyanın vicdanlı seslerine katılarak Dr. Hüsam'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Tüm dünyayı ve insanlığı, İsrail'in bu insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalmamaya ve uluslararası hukukun üstünlüğünü savunmaya davet ediyoruz. İşgal güçlerinin Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni basarak ateşe vermesini ve son ana kadar direnen Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi esir almasını şiddetle kınıyoruz. Milliyet, din veya etnik köken gözetmeksizin, hasta haklarının ve insan yaşamının korunmasının hekimler için bir öncelik olduğunu hatırlatıyor, meslektaşımızın derhal serbest bırakılması için Dünya Tabipler Birliğini, Dünya Sağlık Örgütünü ve uluslararası kamuoyunu göreve çağırıyoruz."

Yürüyüşe sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da destek verdi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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