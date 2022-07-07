Diyarbakır'da sağlık çalışanları, öldürülen doktor için oturma eylemi yaptı

DİYARBAKIR'da sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen doktor Ekrem Karakaya için İl Sağlık Müdürlüğü önünde oturma eylemi yaptı. Sağlıkçılar eylemde, "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganları attı.

Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya için Diyarbakır'da öğle saatlerinde bir araya gelen sağlık çalışanları, saldırıyı kınadı. Protesto eylemine, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Doktor Leyla Turan, Ses Diyarbakır Şube Eş Başkanı Şiyar Güldiken, Aile Hekimleri Dernekler Federasyonu Başkanı Doktor Kemal Noyan, Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, doktor Karakaya'nın fotoğraflarını taşıyarak "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganları attı.

Açıklamanın ardından oturma eylemi de yapan sağlık çalışanları, kentte, acil, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller ile kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için müdahale edeceklerini ancak diğer bölümlerde iş bırakacaklarını belirtti.