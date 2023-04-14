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Diyarbakır'da sağlık çalışanları kan bağışında bulundu

Diyarbakır'da sağlık çalışanları kan bağışında bulundu

Güncel Haberler

Diyarbakır'da sağlık çalışanları, kan stoklarına destek vermek amacıyla Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Diyarbakır'da sağlık çalışanları, kan stoklarına destek vermek amacıyla Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kan stoklarında azalma yaşayan Kızılay'a destek olmak için sağlık çalışanları şehrin farklı noktalarında bulunan kan bağış merkezlerinde kan bağışında bulunmak için harekete geçti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu ve sağlık çalışanları kan bağışında bulundu.

Kızılay'ın kan stoklarının azalmasıyla sağlık çalışanlarının, hastaların ameliyatlarının ertelenmemesi için büyük bir duyarlılık göstererek kan bağışında bulunduğunu belirten Pamukçu, "Vatandaşlarımızı da ilimizdeki farklı noktalarda bulunan kan bağış merkezlerine gelerek kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır Kızılay Güncel Haberler

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