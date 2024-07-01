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Diyarbakır'da Sağanak Yağış Yolları Göle Döndürdü

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Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli rüzgar, yerini sağanak yağışa bıraktı. Kısa süreli sağanak yağışta Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'nde yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik polisleri de yol üzerinde trafik akışını sağlamak için önlem aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli rüzgar, yerini sağanak yağışa bıraktı. Kısa süreli sağanak yağışta Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'nde yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik polisleri de yol üzerinde trafik akışını sağlamak için önlem aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Diyarbakır Yenişehir trafik Elazığ Göle Yaşam Güncel Haberler

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