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Diyarbakır'da Sağanak Yağış: Lüks Otomobil Devrilen Ağacın Altında Kaldı

Diyarbakır'da Sağanak Yağış: Lüks Otomobil Devrilen Ağacın Altında Kaldı
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Diyarbakır'da meydana gelen kısa süreli sağanak yağış ve fırtına sonucu bir ağaç lüks bir otomobilin üzerine devrildi. Meteoroloji, bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı uyarılarda bulundu.

Diyarbakır'da sağanak yağış ve fırtına: Lüks otomobil devrilen ağacın altında kaldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kısa süreli sağanak yağış etkili olurken, ağaç lüks otomobilin üstüne devrildi.

Kentti ani bastıran sağanak, hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Sağanak ve fırtına nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Mercedes marka lüks otomobil, devrilen ağacın altında kaldı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, önümüzdeki 2 saat içerisinde Diyarbakır'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), yerel olarak kısa süreli fırtına beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 13.05.2025 Salı gününden itibaren bölge genelinde; sıcaklıkların 8-12C azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, serin ve yağışlı havanın 16.05.2025 Cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - Güncel
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