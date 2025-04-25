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Diyarbakır'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Diyarbakır'da gece yarısından itibaren başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak şehirde yaşamı felç etti. Vatandaşlar, iş ve okula gitmekte zorlanırken, yollarda su birikintileri oluştu.

Diyarbakır'da sağanak yağış hayatı felç etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da gece yarısından itibaren etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde de şiddetini artırarak devam etti.

Aniden bastıran yağmur, kentte yaşamı olumsuz etkilerken, iş ve okula gitmek zorunda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar, ağaç ve bina girişlerine sığınmak zorunda kalırken, bazıları ise ıslanmamak için koşarak yol almaya çalıştı.

Kentte trafik akışı yavaşlarken, bazı alt geçit ve yollarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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