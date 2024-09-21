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Diyarbakır'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Diyarbakır'da meydana gelen gök gürültülü sağanak, şehirde su taşkınlarına yol açarak trafikte zorluklara neden oldu. Meteoroloji, yağışların yarına kadar devam edeceğini duyurdu.

Diyarbakır'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla devam eden yağış, sabah gök gürültülü sağanağa dönüştü.

Sağanak nedeniyle merkez Kayapınar ilçesinde bazı cadde ve sokaklar ile Diyarbakır-Elazığ kara yolunda su taşkınları yaşandı, sürücüler trafikte ilerlenmekte zorlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kavşaklarda su tahliye çalışması yürüttü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Diyarbakır ve çevresinde gök gürültülü sağanağın yarına kadar aralıklarla etkili olmasının beklediğini bildirdi.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel

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