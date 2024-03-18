Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu

DİYARBAKIR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu.

Dün, 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pazartesi gününden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman illeri ile Şanlıurfa'nın doğusu, Siirt'in batısı ve Şırnak'ın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilmişti.

Ayrıca Siirt'in doğusunda (Pervari), Şırnak'ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap), Batman'ın kuzeyinde (Sason) ve Diyarbakır'ın kuzeyinde (Kulp) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

Bu uyarıların ardından Diyarbakır'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi.