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Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu

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Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu Diyarbakır merkezde kuvvetli sağanak etkili olurken, kısa sürede yollarda su birikintileri oluştu.

Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezde kuvvetli sağanak etkili olurken, kısa sürede yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu uyarısının ardından Diyarbakır'da sağanak öğleden sonra etkili oldu.

Cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur suyuyla kaplanırken, vatandaşlardan kimisi tedbirini alıp şemsiye ile dışarı çıktı, kimisi saçakların altına sığındı.

Kentte öğlen saatlerinden sonra başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan trafikteki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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