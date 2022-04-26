DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

DİYARBAKIR'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

DİYARBAKIR'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede bir aydır yağış olmaması nedeniyle 2 gün önce yüzlerce kişi yağmur duası yapmıştı.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su bastı. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına ve bina girişlerine sığındı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nce yağışların pazar gününe kadar lokal yağışlar halinde ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı belirtildi. Öte yandan, 2 gün önce Diyarbakır'da, bölgede yaklaşık bir aydır yağış olmaması nedeniyle toplanan yüzlerce kadın ve erkek, Bağlar ilçesindeki Batıkent Meydanı'nda namaz kılarak, yağmur duası yapmıştı. (DHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title