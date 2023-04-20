Diyarbakır'da sağanak ve fırtına sonrası minareler yıkıldı, çatı uçtu Diyarbakır'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, Silvan ilçesine bağlı kırsal üç mahallede dolu ve fırtına etkili oldu.

Diyarbakır'da sağanak ve fırtına sonrası minareler yıkıldı, çatı uçtu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, Silvan ilçesine bağlı kırsal üç mahallede dolu ve fırtına etkili oldu.

Diyarbakır'da öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken Silvan'da üç kırsal mahallede bulunan camilerin minareleri yıkıldı. Kırsal Kutlualan, Gokcetevek, Dorukardı Mahallelerinde bulunan camilerin minareleri yıkıldı. Ayrıca Gokcetevek Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağının çatısı zarar gördü. Fırtına, Diyarbakır genelinde maddi zarara yol açarken herhangi can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı.