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Diyarbakır'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Diyarbakır'da etkili olan sağanak ve dolu, cadde ve sokakları suyla doldurdu, ağaç dalları araçlara düştü. Trafik aksadı ve bölge genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.

DİYARBAKIR'da etkili olan sağanak ve dolu yağışıyla birlikte bazı cadde ve sokaklar ile köprü altları suyla doldu, kırılan ağaç dalları araçların üzerine düştü.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Rüzgarla birlikte etkili olan yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Elazığ Caddesi, Mega Sanayi, Oğlaklı TOKİ Konutları ile Ofis semtinde bulunan Konukevi'nin önü dahil bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sur ilçesinde bazı ağaçların kırılan dalları, araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar meydana geldi.

Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu Tesisler Kavşağı'ndaki köprü altında su birikintisi oluştu. Trafik ekipleri önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, itfaiye ekipleri suyun boşaltılması için tahliye çalışması başlattı.

HAVA SICAKLIĞI 8-12 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, salı gününden itibaren bölge genelinde sıcaklıkların 8-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini, serin ve yağışlı havanın cuma gününe kadar etkili olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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