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Diyarbakır'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Diyarbakır'da etkili olan sağanak ve dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına neden oldu. Meteoroloji kuvvetli yağışlar ve olumsuz hava koşulları için uyarıda bulundu.

Diyarbakır'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla devam eden yağış, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanağa ve yer yer doluya dönüştü.

Sağanak ve aniden bastıran dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kışla Caddesi'nde yağmur nedeniyle biriken suda araçlar zorlukla ilerleyebildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde gece saatlere kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olmasının beklendiği, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

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