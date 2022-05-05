DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU

DİYARBAKIR'da, etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Diyarbakır'da aniden bastıran şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, kısa süreli yağan dolu ile birlikte yerler beyaz örtüyle kaplandı. Bazı vatandaşlar doludan korunmak için saçak altlarına ve binalara girdi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan değerlendirmelere göre, Diyarbakır'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. (DHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title