Diyarbakır'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Diyarbakır'da etkili olan sağanak, bazı yol ve kavşaklarda su baskınlarına yol açtı.

Diyarbakır'da etkili olan sağanak, bazı yol ve kavşaklarda su baskınlarına yol açtı.

Yaşamın olumsuz etkilendiği yoğun yağış nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak ile Mahabat Bulvarı mevkisinde su baskını sonucu yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı, bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerince, su baskını yaşanan yollarda suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.