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Diyarbakır'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (4)

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Diyarbakır'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (4)

HASTANE MORGUNU SU BASTI, AĞAÇLAR KÖKLERİNDEN SÖKÜLDÜDiyarbakır'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin bodrum katındaki morgu su bastı.

HASTANE MORGUNU SU BASTI, AĞAÇLAR KÖKLERİNDEN SÖKÜLDÜ

Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin bodrum katındaki morgu su bastı. Morg tahliye edilirken, hastane yönetimince su baskınlarının önlenmesi ve temizlik işlemleri için çalışma başlatıldı. Etkili olan sağanak nedeniyle Elazığ kara yolu üzerindeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin girişini de su bastı. Suların tahliyesi için çalışma başlatılırken, Yenişehir ilçesine bağlı Kırsal Güzelköy'de de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar köklerinden söküldü.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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