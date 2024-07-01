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Diyarbakır'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak yağmur, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Hava sıcaklığının düştüğü kentte yağış aralıklarla sürüyor.

Diyarbakır'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden bastıran yağmur, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Hava sıcaklığının düştüğü kentte yağış aralıklarla sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sağanak Yağmur Diyarbakır Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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