Diyarbakır'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak yağmur, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Hava sıcaklığının düştüğü kentte yağış aralıklarla sürüyor.
Diyarbakır'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden bastıran yağmur, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu.
Hava sıcaklığının düştüğü kentte yağış aralıklarla sürüyor.