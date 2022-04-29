KOCAKÖY, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde akşam saatlerinde ikindi yağmurları etkili oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kuraklık etkisi uzun süredir devam ediyor. Çiftçiler, durumdan endişe duyarken akşam saatlerinde Kocaköy ilçesinde ikindi yağışları etkili oldu. Bardaktan boşalırcasına yağan yağış kısa süreliğine bazı yerlerde sele neden oldu. Sürücüler, yağışla birlikte güçlükle ilerleye bildi.