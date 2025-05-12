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Diyarbakır'da Sağanak, Dolu ve Kuvvetli Rüzgar Etkili Oldu

Diyarbakır'da Sağanak, Dolu ve Kuvvetli Rüzgar Etkili Oldu
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Diyarbakır'da saat 14.00 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak yağış, dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle su taşkınları oluştu. Esnaf suyu kendi imkanlarıyla tahliye ederken, bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde ağaçtan kopan büyük bir dal üç araca zarar verdi.

Diyarbakır'da sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Kentte saat 14.00 sıralarında başlayan gök gürültülü yağış etkisini artırdı.

Sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı.

Esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak yağışın durmasını bekledi.

Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde ağaçtan kopan büyük bir dalın üzerine düştüğü 3 otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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