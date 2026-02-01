Diyarbakır'da sis etkili odu, ulaşımda aksamalar yaşandı

Haberler

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sürücüler dikkatli ilerlerken, bazı uçak seferleri de iptal edildi.

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Görüşün azalması ile sürücüler yolda kontrollü ilerlerken, trafik akışı yer yer yavaşladı. Bazı uçak seferleri de iptal edildi.

