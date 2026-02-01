Diyarbakır'da sis etkili odu, ulaşımda aksamalar yaşandı
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Görüşün azalması ile sürücüler yolda kontrollü ilerlerken, trafik akışı yer yer yavaşladı. Bazı uçak seferleri de iptal edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel