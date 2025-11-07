Diyarbakır'da Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Operasyonu
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 13 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silahlar, 16 şarjör ve 180 fişek bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 3-6 Kasım tarihleri arasında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, uzun namlulu silah, 13 ruhsatsız tabanca, 16 şarjör ve 180 fişek ele geçirildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel