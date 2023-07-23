Diyarbakır'da Römorklu Minibüs Devrildi: 10 Yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen kazada, römork takılı minibüs kontrolden çıkarak devrildi ve 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde römork takılı minibüsün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Bingöl karayolunun Abalı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 ASL 776 plakalı römork takılı minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 10 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. - DİYARBAKIR