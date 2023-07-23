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Diyarbakır'da Römorklu Minibüs Devrildi: 10 Yaralı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen kazada, römork takılı minibüs kontrolden çıkarak devrildi ve 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde römork takılı minibüsün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Bingöl karayolunun Abalı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 ASL 776 plakalı römork takılı minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 10 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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