Diyarbakır'da römork takılı minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada, römork takılı minibüs kontrolden çıkarak devrildi ve 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.